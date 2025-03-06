Банк «Кузнецкий» запустил акцию по РКО для бизнеса

06.03.2025 | 11:40

Банк «Кузнецкий» запустил специальное предложение для бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в период с 1 марта по 26 октября 2025 года при открытии первого расчетного счета и подключении тарифов на расчетно-кассовое обслуживание «Стартовый», «Люкс», «Премиум», «Максимальный» получат скидку в размере 50% от действующей комиссии за ведение банковского счета.

Данные тарифы учитывают интересы различных категорий клиентов: «Стартовый» подойдет для начинающих организаций, «Люкс» - для бизнеса с высокой деловой активностью, «Премиум» и «Максимальный» по достоинству оценят компании с большим оборотом.

Все тарифные планы предусматривают бесплатное открытие расчетного счета, подключение и использование мобильного и интернет-банка, поддержку персонального менеджера, оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт. Пользователям пакетов услуг «Люкс», «Премиум», «Максимальный» доступно начисление процентов на неснижаемый остаток по счету свыше 30 000 рублей.

«Мы предлагаем выгодные, удобные и максимально гибкие условия расчетно-кассового обслуживания, постоянно совершенствуем линейку пакетов услуг РКО и улучшаем клиентский сервис, чтобы удовлетворить запросы различных категорий бизнеса. Сегодня мы предоставляем клиентам не только хорошую возможность уменьшить расходы на РКО, но и получить дополнительный доход», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса банка Денис Коряжкин.

Скидка действует с даты открытия расчетного счета по 31 октября 2025 года. Узнать подробности о предложении и оформить заявку на открытие счета можно на сайте банка, в любом офисе или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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