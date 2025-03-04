Средняя зарплата пензенских врачей превысила 95 000 рублей

04.03.2025 | 10:02

Назван средний размер зарплат пензенских медработников за январь. Данные предоставил региональный ТФОМС.

Доход врачей и фармацевтов с высшим образованием достиг 95 182 рублей.

Сотрудники, относящиеся к среднему звену, получили по 48 982 рубля.

В Пензенской области на начало 2024 года в организациях здравоохранения числилось свыше 4 000 врачей и чуть более 11 000 работников среднего звена. Согласно прогнозу, в 2025-м к работе приступят еще 26 000 квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что регион должен получить дополнительные деньги на зарплаты медиков-новичков.