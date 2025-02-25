В Пензенской области цены растут быстрее, чем в России

25.02.2025 | 10:10

В Пензенской области в январе 2025 года инфляция ускорилась до 10,59%. Она выше, чем в Приволжском федеральном округе (9,97%) и в целом по России (9,92%).

В декабре пензенский показатель также опередил общероссийский и по ПФО.

В основном ускорение инфляции в регионе связано с переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков ряда товаров, сокращением предложения некоторых продуктов, а также повышением тарифа на капитальный ремонт, отметили в пензенском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

По подсчетам аналитиков, прирост цен на продовольствие составил 12,76%. Больше всего подорожала плодовоовощная продукция (+24,19%). Повышение уровня цен на непродовольственные товары равно 6,58%, на услуги - 12,35%.

Ранее информацию об инфляции в регионе в январе этого года опубликовал Пензастат. Согласно выводам специалистов, среди рекордсменов по подорожанию оказались репчатый лук (+13,54% по сравнению с декабрем) и свекла (+11,15%).

Что касается непродовольственных товаров, то наибольший рост показали матрасы для взрослых (+5,76%), школьные тетради (+3,22%), газеты (+3,56%) и сухие корма для животных (+3,59%).