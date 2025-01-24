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Экономика

Инфляция в Пензенской области оказалась выше общероссийской

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В Пензенской области в декабре уровень годовой инфляции оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе и в целом в России: 9,73% (+1,06% по сравнению с ноябрем) против 9,54% и 9,52% соответственно.

«В основном ускорению инфляции в регионе способствовали возросшие издержки производителей и поставщиков ряда товаров и услуг. Повлияло и сокращение предложения отдельных товаров», - объяснили специалисты ЦБ РФ.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в декабре составил 11,63% после 9,98% в ноябре.

В частности, стало более заметным повышение стоимости мясных продуктов. На это повлияло подорожание оборудования иностранного производства, вызванное ослаблением рубля, и увеличение затрат на оплату труда и логистику.

«Также возросли расходы российских рыболовецких хозяйств, в том числе на заработную плату работников. К тому же в 2024 году в стране, по сравнению с 2023 годом, выловили меньше лососевых рыб, что сократило их предложение. В результате годовой рост цен на рыбные продукты ускорился», - отметили эксперты.

Годовой подъем цен на непродовольственные товары в декабре увеличился с 5,89% до 6,45%.

К примеру, из-за ослабления рубля подорожали импортные компоненты бытовой техники и смартфонов, а также готовая продукция.

Из-за сокращения предложения бензина, связанного с уменьшением объемов его производства, и увеличения расходов поставщиков на логистику стоимость этого вида топлива менялась стремительнее обычного.

Что касается сферы услуг, здесь годовой прирост цен составил 10,92% после 10,25% в ноябре.

«В декабре 2024 года в Пензе подорожал проезд в общественном транспорте. Это объясняется возросшими расходами перевозчиков, в том числе на заработные платы работников и обслуживание парка транспортных средств. Как следствие, годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта ускорился. Рост затрат, в том числе на оплату труда, также коснулся фитнес-клубов. Поэтому стоимость абонементов в декабре в годовом выражении росла быстрее, чем в ноябре», - добавили специалисты.

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Источник — cbr.ru
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