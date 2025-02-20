В Пензенской области снизились продажи жилья

20.02.2025 | 15:46

В Пензенской области из-за отмены льготной ипотеки резко упали продажи жилья. Проблему на брифинге в четверг, 20 февраля, затронул министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

По его словам, за 2024 год нереализованными оказались 3,5 тыс. квартир. «Сейчас наша задача - поддержать застройщиков», - отметил Александр Гришаев.

Всего в 2024-м в регионе ввели в эксплуатацию 1 млн 54 тыс. квадратных метров жилья, из них многоквартирного - 622,5 тыс. кв. м, индивидуального - 432 тыс.

По итогам года на одного пензенца приходилось около 35,5 кв. м. Это выше запланированного к 2030 году показателя 33 кв. м.

«Поэтому я не знаю, в каком году мы с таким показателем живем. Наверное, уже в 2036-м», - резюмировал министр.