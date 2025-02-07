Жители Пензенской области стали брать меньше ипотечных кредитов

07.02.2025 | 16:21

По данным Центрального банка России, в Пензенской области выдача ипотеки в течение 2024 года резко сократилась.

В декабре минувшего года доля ипотеки в общем объеме кредитов, предоставленных населению, находилась на уровне 17,47%, тогда как в 2023-м она составляла 36,52%.

Так, если в декабре 2023 года пензенцы взяли 1 656 жилищных займов на сумму 5 909 млн руб., то в декабре 2024-го - всего 611, на 1 997 млн руб.

По договорам долевого участия в минувшем году пензенцы заключили 320 сделок на 1 308 млн руб., тогда как в 2023-м - 932, на 3 729 млн руб.

Средний уровень процентной ставки по ипотеке в 2023 составлял 7,82% годовых, в 2024 году - 8,46%.

Средний размер займа за год снизился с 3,6 млн до 3,3 млн руб., а вот по договорам долевого участия он вырос с 4 млн до 4,1 млн руб.

Средняя цена 1 кв. м общей площади 2024 года в регионе была следующей (первичный и вторичный рынок соответственно):

- I кв. - 94 018 руб. и 73 058 руб.;

- II кв. - 98 003 руб. и 75 568 руб.;

- III кв. - 98 995 руб. и 77 889 руб.