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Экономика

Аномально теплая зима сократила продажи пуховиков на четверть

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Теплая погода в начале года сказалась на продажах зимних курток. Как минимум 520 млн рублей недополучили торговые точки из-за низкого спроса в январе. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

В конце прошлого года россияне традиционно готовились к морозам и активно скупали зимнюю верхнюю одежду на пуху или синтепоне. Спрос на зимние куртки в декабре 2024-го вырос на 16% по сравнению с декабрем 2023-го: 415 тысяч пуховиков приобрели жители России перед Новым годом. Сумма покупок превысила 3,3 млрд рублей, что на 7% выше, чем в декабре 2023-го.

Но уже в январе, когда температура воздуха стала расти, интерес к теплым вещам начал снижаться, сообщили в пресс-службе ВТБ. В первый месяц года продажи упали на 21% по сравнению с январем 2024-го: было реализовано только 246 тысяч пуховиков. Сумма покупок снизилась сразу на четверть по сравнению с январем прошлого года - до 1,66 млрд рублей.

«Традиционно в зимний период наблюдается повышенный спрос на пуховики, однако в январе 2025 года мы фиксируем его падение. Одной из причин является теплая погода, которая сохранялась на протяжении декабря и января. Это привело к тому, что россияне предпочли сэкономить на покупке теплой одежды и выбрать более легкие куртки. Мы видим, что вместе со снегом растаяли и надежды продавцов на высокий сезон продаж. Кроме того, меняется и потребительское поведение. Все заметнее становится тренд, когда покупатели отказываются от практики приобретения дорогих пуховиков, требующих дополнительного ухода, предпочитая им более дешевые изделия, которые можно менять каждый новый зимний сезон», - прокомментировала руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД Татьяна Гребенкина.

Средняя цена зимних курток на пуху или синтепоне демонстрирует устойчивое падение. В декабре 2024 года она снизилась на 7% по сравнению с сезоном 2023-го - до 8,1 тысячи рублей. В начале года средняя стоимость куртки составляла уже 6,7 тысячи рублей - на 3% меньше, чем в январе 2024-го. Возможно, на ценник повлияли ранние распродажи, которыми продавцы пытались простимулировать потребительский спрос.

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Источник — фото pixabay.com
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