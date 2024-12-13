В Каменке открылся офис «легкого» формата ВТБ

13.12.2024 | 14:50

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В Каменке открылся офис ВТБ. Отделение расположено в здании ТЦ «Центральный» с крупными сетевыми магазинами и бесплатной парковкой. В офисе можно оформить все основные банковские продукты и получить консультацию специалистов.

Отделение «легкого» формата рассчитано на два рабочих места для сотрудников. Они обслуживают посетителей в комфортных зонах с мягкой мебелью.

В офисе можно оформить вклады, кредиты, карты и платежные стикеры, воспользоваться банкоматом. Сотрудники банка настроят цифровые сервисы, подключат оплату школьного питания, ЖКУ и других услуг.

«ВТБ расширяет и обновляет сеть отделений, так как число наших клиентов активно растет. Мы приходим в небольшие города, предоставляем их жителям доступ к современным финансовым услугам. В сентябре в Кузнецке открылся новый многофункциональный офис - мы перевели отделение в более удобную локацию, в просторное помещение с современными интерьерами. Здесь, в Каменке, начал работу первый в Пензенской области офис «легкого» формата. Это небольшие отделения, которые можно открыть с наименьшими затратами даже в малых городах. Совсем скоро «легкие» офисы появятся в Сердобске и Пензе», - рассказал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В настоящее время ВТБ обслуживает более 150 тысяч розничных клиентов в Пензенской области. В ближайшие 3 года банк планирует наращивать число региональных отделений, развивать выездной сервис и онлайн-банкинг.

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