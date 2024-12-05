Эксперт спрогнозировал существенное подорожание свежих огурцов

05.12.2024 | 07:54

В начале 2025 года стоимость килограмма свежих огурцов может превысить 300 рублей. Это сезонное повышение цены, сдержать рост может снижение покупательной способности населения.

Как правило, свежие огурцы дорожают с конца ноября по начало марта, затем цена постепенно опускается. Это связано с тем, что эти овощи выращивают в теплицах, что обходится существенно дороже, чем в пленочных теплицах или парниках.

Как объяснил «Парламентской газете» генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, в последние 2 года огурцы прибавляли в цене более 70%.

«Если в этом году динамика будет такая же, то к концу января - началу февраля цена перешагнет отметку в 300 рублей за килограмм. Если рост цен повторит 2023 год, то стоимость выйдет на 343 рубля, если 2022-й, то килограмм огурцов будут продавать за 355 рублей», - пояснил эксперт.

Сейчас в рознице стоимость килограмма свежих огурцов в среднем составляет 175 рублей. Ожидается, что перед Новым годом ценник превысит 200 рублей.

В начале 2024-го этот овощ стоил в среднем 224 рубля. К концу февраля - уже 278 рублей. В марте цена опустилась до 204 рублей, а к июню - до 117 рублей.