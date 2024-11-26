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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 10 месяцев

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Общий объем доходов банка «Кузнецкий» по итогам 10 месяцев достиг 1,26 млрд рублей. Операционные расходы год к году увеличились на 15%, чистый валовый доход - на 26%, до 676,2 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения составила 203,9 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2024 года активы банка выросли на 13% по сравнению с октябрем 2023-го и составили 8,4 млрд рублей, собственный капитал увеличился на 2%, до 827,4 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 6,5 млрд рублей (+15% год к году). Кредитный портфель увеличился на 17,3% и достиг 5,76 млрд.

Розничный кредитный портфель составил на отчетную дату 1,96 млрд рублей, что на 28%, или 432 млн рублей, больше, чем в октябре 2023 года. Несмотря на тенденцию замедления потребительского кредитования, обусловленную ужесточением условий льготной ипотеки и ростом ключевой ставки, объем выдач потребительских кредитов год к году увеличился на 6%.

Корпоративный кредитный портфель составил 3,8 млрд рублей (+12,4% год к году). С начала года банком было предоставлено кредитов предприятиям на сумму 5 млрд рублей, что на 8% больше, чем за 10 месяцев 2023-го. Более половины выдач (56%) приходилось на субъекты малого и среднего предпринимательства. Качество кредитного портфеля остается высоким, уровень просроченной задолженности снизился до 1,6% на 1 ноября 2024-го.

«Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за 10 месяцев текущего года составила 178,5 млн рублей. Чистый процентный доход вырос на 32% год к году, до 440,7 млн рублей, на фоне увеличения кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход составил 155,2 млн рублей. Сохранилась устойчивая динамика роста привлеченных ресурсов. Депозиты юридических лиц увеличились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вклады населения - на 20%, что обусловлено выгодными условиями по данным продуктам», - прокомментировал председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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