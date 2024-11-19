Стало известно, кто сейчас берет ипотеку

19.11.2024 | 11:35

По оценке ВТБ, по итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, а рыночные программы всего треть. Типичные ситуации, при которых россияне вынуждены брать дорогие кредиты, - создание семьи, рождение ребенка или переезд в другой город.

Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой.

«Средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей - примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос - около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос с 3 млн до 3,8 млн рублей», - привели данные статистики в пресс-службе ВТБ.

Средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. Подавляющее большинство (82%) покупают квартиры, средняя площадь которых равняется 46,1 кв. м.

«Рыночная» ипотека с такими ставками сегодня непопулярна. Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к «дорогим» кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.