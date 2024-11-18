У 30% жителей Пензенской области низкие зарплаты

18.11.2024 | 11:12

В Пензенской области 30% населения получают зарплату ниже 30 000 рублей. Эта доля больше, чем в среднем по России (19,2%).

Такие данные обнародовали эксперты ria.ru, составившие рейтинг регионов РФ по зарплатам. В нем Пензенская область заняла 69-е место из 85.

Диапазон типовых зарплат в Сурском крае - от 28 000 до 57 000 рублей (от 35 000 до 84 000 рублей - средний по стране). Свыше 100 000 рублей в регионе получают 5,1% работников (17,2%).

За год в области выросла доля населения с вознаграждением за труд, превышающим 100 000 рублей, на ноябрь 2023-го она составляла 3,6%.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ: 66,6% трудоустроенных жителей получают заработную плату выше 100 000 рублей, а 1,9% - менее 30 000 рублей. Диапазон зарплат в этом регионе - от 87 000 до 191 000 рублей.

Москва расположилась на 5-й строчке. Доля населения с высокими зарплатами там составила 44,5%. Меньше 30 000 рублей платят 5,8% работающих. Диапазон заработных плат в столице - от 58 000 до 165 000 рублей.

На последнем месте в рейтинге - Республика Ингушетия. Больше 100 000 рублей там получают только 2,4% жителей. Зарплата 58,6% трудоустроенных ниже 30 000 рублей. Диапазон заработков - от 20 000 до 39 000 рублей.