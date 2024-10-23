В ПФО выросли втрое продажи авто на альтернативном топливе

23.10.2024 | 15:41

По данным банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», в Приволжском федеральном округе (ПФО) спрос на новые легковые машины с альтернативными двигателями (электрические, газовые, гибридные) вырос за последний год почти в 3 раза. В то же время реализация бензиновых авто увеличилась только на 60%, а дизельных упала более чем на треть.

Доминирующую позицию на российском рынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами. По итогам 3 кварталов 2024 года их доля в сегменте новых автомобилей составила 93,7% (год назад - 93,4%). Машины на альтернативном топливе пока занимают примерно 2,4% первичного рынка Приволжья, но показывают самую высокую динамику роста. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года их продажи увеличились с 2 118 до 6 126 единиц.

Чаще всего жители ПФО выбирают новые гибридные легковушки: за 3 квартала 2024 года они купили 4 556 таких машин против 1 188 годом ранее. На втором месте - электромобили, спрос на которые вырос на 58% (до 1 482 единиц). Продажи машин на газе увеличились примерно на 16% (до 88 единиц).

По данным исследования, в целом по стране продажи авто с альтернативными двигателями выросли в 2,5 раза - с 22,1 тыс. до 56,1 тыс. единиц. Самый высокий спрос демонстрируют жители Северного Кавказа. Здесь продажи таких машин за год увеличились в 7 раз - до 3,5 тыс. Далее следует Сибирский федеральный округ, где спрос вырос в 3,2 раза - с 984 до 3,2 тыс. Топ-3 замыкают Юг и Поволжье: в этих федеральных округах продажи практически утроились (6,5 тыс. и 6,1 тыс. соответственно).

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями - их доля близка к 89%. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам 3 кварталов этого года показали лишь электромобили - примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж «электричек». С учетом трендов на рынке, которые подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.