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Экономика

Переток средств с ипотеки на вклады усиливается

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Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центробанком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках форума FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, которые заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы достиг рекордной суммы за последние три года - 531 тыс. рублей. В целом рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024-м.

Банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.

В целом, по прогнозам экспертов, в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%, - это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения: в 2023-м рост портфеля розничных пассивов составил 23%.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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