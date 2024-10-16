Подсчитано, сколько средств россияне хранят на вкладах

16.10.2024 | 16:21

В 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы достиг рекордной суммы за последние 3 года - 531 тыс. рублей. В 2023-м средняя сумма депозита составила 501 тыс. рублей, в 2022-м - 520 тыс. рублей. В целом рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году. Об этом в рамках форума FINOPOLIS 2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже - 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост. В такой ситуации вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы - 531 тыс. рублей», - сказал Георгий Горшков.

Банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.

В целом, по прогнозам экспертов, в 2024 году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента (для сравнения: в 2023-м рост портфеля розничных пассивов составил 23%).

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. Их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее - 26%).