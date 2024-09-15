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Экономика

Только 5% семей смогут позволить себе купить новый автомобиль

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С 1 октября этого года в стране начнут действовать новые коэффициенты утильсбора. На первом этапе ставка вырастет на 70-85% и каждый последующий год будет увеличиваться на 15-20%.

Долгосрочную шкалу индексации утильсбора утвердил Минпромторг РФ. Коэффициенты станут применять для производителей техники, а также импортеров. Они не затронут физических лиц, ввозящих в страну легковые автомобили для личного пользования с объемом двигателя не более 3 л.

Из-за утильсбора цены на новые машины в стране будут повышаться ежегодно. Изменения произойдут сразу же.

«В октябре цены на новые автомобили в России могут вырасти на 15%, в январе 2025 года на треть по сравнению с нынешним уровнем, а к 2030 году вдвое», - пишет телеграм-канал «Журнал Авто.ру online».

По мнению аналитиков, к 2030 году из-за роста стоимости только 5% россиян смогут позволить себе покупку автомобиля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью «Новым Известиям» предположил, что после введения нового коэффициента утильсбора китайские машины подорожают как минимум на 300 тыс. рублей. При этом ужесточится давление со стороны отечественных производителей: они тоже поднимут цены, но без повышения качества продукта.

По словам эксперта, продажи автомобилей в стране начнут падать.

«Дополнительных денег в России не появится, чтобы оплатить это повышение цен. Поэтому наш авторынок будет сужаться, китайцы в деньгах будут зарабатывать столько же, в штуках будут продавать меньше», - высказался Шапарин.

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