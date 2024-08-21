В Пензенской области собрали второй миллион тонн зерна

21.08.2024 | 11:01

Пензенские аграрии собрали второй миллион тонн зерна. Об этом утром в среду, 21 августа, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Средняя урожайность сейчас составляет около 32 центнеров с гектара.

«Самые высокие показатели - в Лунинском районе (39,2 ц/га), Вадинском (38,2 ц/га), Спасском (37,6 ц/га), Пачелмском (37,3 ц/га) и Башмаковском (36,8 ц/га)», - перечислил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Параллельно начался сев озимых. «Засеяно почти 2 тысячи гектаров», - уточнил губернатор.

Первый миллион тонн зерна аграрии в Пензенской области получили к 29 июля. Всего в этом году планируется произвести не менее 2,8 млн тонн.

Аграрии рассчитывают также, что сахарной свеклы соберут более 2 млн, масличных культур - 610 тыс., картофеля - 295 тыс., овощей - 101 тыс. тонн.

«Пензенский регион вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны», - не раз подчеркивал губернатор.