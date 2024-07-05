В первом полугодии выдачи автокредитов в России удвоились

05.07.2024 | 16:14

По оценке ВТБ, по итогам января-июня выдачи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

В ВТБ в первом полугодии спрос на автокредиты вырос более чем в 3 раза. По итогам января-июня деньги на покупку машин в банке получили более 219 тысяч клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 305 млрд рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне.

Среди регионов наибольший объем выдач традиционно приходится на Москву и область, где в первом полугодии ВТБ предоставил на покупку машин более 68 млрд рублей. В тройку лидеров в январе-июне также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 23,5 млрд рублей) и Ростовская область (более 22,5 млрд рублей). В Пензенской области в первом полугодии банк выдал почти в 4 раза больше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на сумму 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Основной тренд первого полугодия - всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего - на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты ВТБ в среднем занимали 1,7 млн рублей (почти на 84 тысячи больше, чем в конце 2023 года), подержанных - около 1,5 млн рублей (+110 тысяч за полгода).

Другой банк Группы ВТБ, РНКБ, выдал в первом полугодии свыше 1,1 тысячи автокредитов - более чем на 1,5 млрд рублей. Это почти на 10% по количеству и на 18% по объему превышает прошлогодний результат.

Прогноз ВТБ основан на аналитических данных Frank RG.