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Экономика

На дополнительные льготы участникам СВО выделят 3,8 млн рублей

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В Пензе на предоставление дополнительных мер поддержки участникам СВО и членам их семей планируется выделить 3 млн 872 тысячи 500 рублей.

Сумму озвучила и. о. начальника Финансового управления Пензы Ирина Юрлова, которая выступила на заседании комиссии гордумы, состоявшемся в понедельник, 19 февраля.

Средства поступят в распоряжение управления культуры.

Депутаты проголосовали за выделение денег, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Ранее сообщалось, что льгота, предусматривающая бесплатное посещение зоопарка, а также муниципальных аттракционов в ЦПКиО имени Белинского и Детском парке, действует с 1 октября 2023 года до официального окончания спецоперации.

В декабре в бюджет Пензы на 2024 год не заложили деньги на реализацию этой меры соцподдержки. Глава Пензы Александр Басенко пояснил, что и зоопарк, и ЦПКиО - муниципальные бюджетные учреждения, поэтому речь идет только о том, чтобы компенсировать им выпадающие доходы.

Позже стало известно, какие документы надо предъявить, чтобы воспользоваться предложением:

- документ, подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ;

- документ, подтверждающий заключение участником СВО на добровольной основе контракта с ВС РФ о прохождении службы в подразделениях БАРС;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий родственные связи несовершеннолетних детей, супруги (супруга) с участником СВО (копия свидетельства о браке, рождении детей, усыновлении, установлении опеки или попечительства).

Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных.

При предоставлении документов не в полном объеме право на льготу утрачивается.

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