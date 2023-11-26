Бананы стали «золотыми» вслед за апельсинами

26.11.2023 | 15:39

Стоимость килограмма бананов превысила 140 рублей. Это случилось впервые за всю историю наблюдений Росстата.

Специалисты проанализировали данные за октябрь.

За год цена кило фрукта, любимого многими, поднялась на 47%. В октябре 2022-го она составляла 97,7 руб.

«Для отдельно взятого октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года. Предыдущий рекорд подорожания за октябрь бананы поставили в 2015 году: тогда цены выросли на 35,2% по сравнению с тем же месяцем 2014 года - с 51,7 и до 69,8 руб. за 1 кг», - отмечает РБК.

Стоимость бананов начала расти с лета этого года. По мнению экспертов, на повышение повлияло ослабление курса рубля. После укрепления национальной валюты цены немного снизились.

В августе рекорд по темпам подорожания поставили апельсины. Цена килограмма повысилась на 71%. В октябре рост составил почти 80% (по сравнению с тем же месяцем 2022-го).

Также в списке фруктов, стоимость которых заметно выросла, лимоны (на 40%), груши (45%), виноград (48%).