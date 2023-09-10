Стал золотым: эксперты назвали рекордно подорожавший фрукт

10.09.2023 | 09:50

Эксперты Росстата подсчитали, что за год апельсины в России подорожали на 71%. Этот фрукт стал лидером по росту цен среди всех отслеживаемых позиций.

Кроме того, такое увеличение цены является рекордом с начала века.

Специалисты отмечают, что стоимость апельсинов в России в августе выросла на 21% по сравнению с июлем, это является максимальным увеличением относительно предыдущего месяца среди продовольственных и непродовольственных товаров, цены на которые отслеживают.

«Второй месяц подряд апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции», - пишет РБК со ссылкой на данные экспертов.

В Росстате добавляют, что с 2002 года такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в стране еще не было. Данные этого года можно более или менее сопоставить с июлем 2007-го. Тогда фрукт подорожал на 21,3%, но только в течение одного месяца.

Как правило, стоимость апельсинов растет с августа по октябрь, однако ни разу за время наблюдений в осенний период эксперты не фиксировали таких показателей, как летом 2023-го.

Рост цены связывают с ослаблением рубля.

«Это привело к ускорению годового роста цен на апельсины, бананы, груши, а также к удорожанию яблок и винограда в годовом выражении», - пояснили в Центральном банке.