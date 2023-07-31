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Экономика

Бензин для пензенских водителей менее доступен, чем для саратовских

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Пензенская область за год поднялась в рейтинге доступности бензина для населения регионов России. Это значит, что на среднемесячную зарплату пензенцы могут купить больше топлива, чем в 2022 году.

Рейтинг составили эксперты ria.ru. Они опирались на данные о цене за литр бензина марки АИ-92 в июне 2023-го и о средней зарплате в регионе.

Пензенская область расположилась на 65-й строчке рейтинга. Жители могут приобрести 782 литра горючего при его стоимости в 47,92 руб. По сравнению с июнем прошлого года цена повысилась на 1,7%.

В 2022 году область заняла 68-е место. Пензенские водители на среднемесячную зарплату могли купить 687 литров бензина АИ-92, стоимость топлива составляла 46,94 руб.

Если сравнивать область с соседними регионами, то более доступен бензин для населения Саратовской и Ульяновской областей. На среднемесячную зарплату саратовцы могут приобрести 802 литра (48,17 руб. за литр), а жители Ульяновской области - 800 литров (47,15 руб.).

Менее доступен бензин в Тамбовской области (724 литра, 48,67 руб. соответственно) и Республике Мордовии (755 литров, 47,62 руб.).

Согласно выводам экспертов, наибольшее количество бензина марки АИ-92 способны купить жители Ямало-Ненецкого АО (2 581 литр, 45,80 руб.) и Москвы (2 222 литра, 48,92 руб.). Меньше всего топлива могут позволить себе водители Чеченской Республики (610 литров, 50 руб.) и Республики Ингушетии (605 литров, 48,35 руб.).

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