Банк «Кузнецкий»: уверенный рост по итогам первого полугодия

14.07.2023 | 12:11

В банке «Кузнецкий» подвели итоги работы за шесть месяцев 2023 года. Финансовые результаты за январь - июнь оказались выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Так, чистый процентный доход увеличился до 183,4 млн рублей (+25%), чистый комиссионный доход - до 92 млн рублей (+8%), чистая прибыль - до 145,3 млн рублей (+92%).

Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил: «В целом мы достойно завершили первое полугодие и добились уверенного роста практически по всем ключевым показателям. Активы банка достигли 7,4 млрд рублей (+11%), собственный капитал - 845,4 млн рублей (+35%). Особенно хотел бы обратить внимание на рост кредитного портфеля. Мы активно кредитовали бизнес - с начала года выдали 2,8 млрд рублей (+7%), а также население - выдали физическим лицам 272 млн рублей (+27%).

Кроме того, нам удалось нарастить объем привлеченных ресурсов: это депозиты юридических лиц, вклады граждан и остатки на счетах. Жители области ценят доступность наших продуктов и услуг, а также индивидуальный, внимательный подход к каждому клиенту».

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».