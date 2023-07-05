Эксперты ожидают, что бензин продолжит дорожать и осенью

05.07.2023 | 08:20

Пензенцы посчитали повышение цен на бензин беспределом. Горожане делятся в соцсетях снимками табло со стоимостью топлива на разных АЗС областного центра.

«Когда кончится этот беспредел с ценами на бензин? За полтора месяца подняли на 1 руб. 60 коп.», - написал водитель в соцсети «ВКонтакте».

Представитель регионального ЖКХ и ГЗН в ответе заверил, что ситуация стабилизируется.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию и зависят в том числе от цены нефти на мировых рынках. Чтобы сгладить резкие колебания цены, в России действует специальный налоговый механизм - демпфер», - объяснили горожанам.

По словам специалиста, подорожание топлива в мае и июне связано с первой волной плановых ремонтов на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах).

«Но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются», - сообщил представитель министерства.

Ранее эксперты предупреждали о подорожании бензина летом: цены за литр, вероятно превысят уровень инфляции.

Как пишет «Российская газета», рост связан не только с ремонтом на НПЗ, но и с намерением правительства РФ сократить нефтяникам демпферные выплаты с 1 июля. Меру в итоге отложили на сентябрь.

«Если учесть, что у нас в цене бензина около 70% - это не прибыль компаний, а налоги и акцизы, уступка не такая уж и большая. Если корректировка все же произойдет, как планируется, осенью, и будут приняты такие жесткие меры, как озвучивалось - сокращение выплат на 50%, то цены опять будут расти. Чудес здесь быть не может», - отмечает издание со ссылкой на экспертов.