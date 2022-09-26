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Экономика

Губернатора наделят полномочиями запрещать продажу алкоголя

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Губернатора Пензенской области планируют наделить правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, в том числе полный запрет на реализацию спиртного в розницу.

Такое решение в понедельник, 26 сентября, депутаты планируют принять на внеочередной сессии регионального Законодательного собрания.

Исключением будет являться розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Реализация данного проекта постановления не повлечет за собой дополнительных расходов консолидированного бюджета Пензенской области, а также наступления рисков», - говорится в сопроводительных документах, размещенных на официальном сайте Заксобра.

Прямая трансляция сессии должна была начаться в 14:00, однако по техническим причинам кадры с заседания так и не появились в открытом доступе.

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