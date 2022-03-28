Сетевое издание|18+|Понедельник|28 мар 2022|20:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензенской области заработала горячая линия для бизнеса

Печать
Telegram

В Пензенской области заработала горячая линия для предпринимателей, столкнувшихся с трудностями в сложившейся экономической ситуации.

«Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (8412) 45-83-30», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители бизнеса могут получить ответы на интересующие их вопросы, а также внести свои предложения по усилению мер поддержки в условиях санкций.

«Горячая линия призвана помочь справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, сохранить рабочие места, а также обеспечить оперативное реагирование в случае нарушения законных интересов делового сообщества», - добавили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Бизнес кошмарить нельзя а производить отбросы и оказывать услуги низкого качества можно

Гость||

утюжили утюжили, теперь показуху устаривают. 2 миллиона ипешников закрылось за 2 года.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте