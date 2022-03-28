В Пензенской области заработала горячая линия для бизнеса

28.03.2022 | 17:10

В Пензенской области заработала горячая линия для предпринимателей, столкнувшихся с трудностями в сложившейся экономической ситуации.

«Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (8412) 45-83-30», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители бизнеса могут получить ответы на интересующие их вопросы, а также внести свои предложения по усилению мер поддержки в условиях санкций.

«Горячая линия призвана помочь справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, сохранить рабочие места, а также обеспечить оперативное реагирование в случае нарушения законных интересов делового сообщества», - добавили в пресс-службе.