Экономика

В Пензе приняли главный финансовый документ на 2022 год

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К 1 января 2022-го муниципалитет выйдет без кредиторской задолженности. Вопрос бюджета поставили во главу повестки сессии городской думы. Заседание было последним в уходящем году, поэтому от решения депутатов зависело, как Пенза будет развиваться, справляться с поставленными задачами.

«По истечении I квартала мы в любом случае в первую очередь добавим средства на содержание города, на освещение, так как у нас есть пути, по которым мы, муниципалитет, планомерно идем, - это наращивание доходной части бюджета, это сокращение расходов бюджета, их эффективное использование», - сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Проект документа рассматривался на профильных комиссиях и на совместной. На итоговой сессии к начальнику финансового управления вопросов имелось немного, зато к главе администрации города народные избранники проявили повышенный интерес.

«Хочу затронуть тему ремонта улицы Рябова. На этот год мы денежные средства перекладывали, но на следующий год либо на 2023-й будут ли выделены денежные средства на ремонт?» - отметил депутат Пензенской городской думы Борис Панин.

«Ремонт дороги по улице Рябова будет осуществляться в 2022 году», - заявил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Средства закладывали и на 2021-й, но торги не состоялись. Документация по этому объекту скорректирована и отправлена на экспертизу.

«Заключение получено, конкурсная процедура запущена, 20 января - подведение итогов», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

В обновлении нуждаются подъездные пути к некоторым городским школам, необходима асфальтировка и внутри дворов общеобразовательных учреждений. 12 из них вошли в программу по капитальному ремонту зданий.

«Из средств на софинансирование капитальных объектов, образовательных организаций в том числе, часть заложена на благоустройство в этих учреждениях, в том числе и на частичное асфальтирование. Программы по асфальтированию внутришкольных дворовых территорий пока у нас нет, хотя нам очень часто помогают депутаты в этом вопросе», - подчеркнула начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

Что касается главного финансового документа Пензы на 2022-й, то большинством голосов народных избранников он принят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Так сколько точно работает чиновников в городской и областной администрациях ,Зак.собрании и во сколько это нам обходиться?

Гость||

Гость писал(a):

19:27
Лучше не спрашивай...

Имя: Гость
Комментарий:

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