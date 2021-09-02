Экономика

Банк «Кузнецкий» обновил сеть банкоматов

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Банк «Кузнецкий» в целях повышения уровня сервиса и заботы о клиентах обновил сеть банкоматов. Новые устройства оснащены улучшенным механизмом выдачи и приема банкнот, что позволит клиентам быстрее получать и вносить наличные.

Бесконтактная технология NFC даст возможность совершать операции, не вставляя карту в банкомат. Для идентификации достаточно приложить карту с поддержкой NFC к считывателю, отмеченному значком трех волн, и ввести ПИН-код. Таким образом, клиенты будут избавлены от риска забыть карту в банкомате.

Новые устройства оснащены сенсорными экранами, что существенно удобнее для клиента. Это позволит широко использовать возможности режима Multi-touch.

Банкоматы банка «Кузнецкий» обслуживают карты платежных систем VISA, MasterCard, Maestro и «Мир».

К настоящему моменту установлено 5 новых банкоматов:

- в ТЦ «Южный» (Пенза, ул. Красная Горка, 36);

- в ТЦ «Сан Март» (Пенза, ул. Плеханова, 19);

- в ТЦ «Домино» (Пенза, ул. Аустрина, 152Б);

- в ТЦ «Метросити» (Пенза, ул. Карпинского, 39);

- в ТЦ «Слава» (Засечное, ул. Новотерновская, 1).

«Мы видим устойчивый интерес клиентов к операциям внесения наличных и объясняем это ростом использования онлайн-каналов. Клиентам важно в любой момент оперативно пополнять свои счета. Обновление сети банкоматов упростит процесс снятия и внесения денежных средств, сделав его более быстрым и комфортным», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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