«Кузнецкий» подтвердил рейтинг В+(RU), прогноз «Стабильный»

18.05.2021 | 11:44

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг банку «Кузнецкий». При этом использовалась методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации и основные понятия, используемые АКРА в рейтинговой деятельности.

Рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «Банк «Кузнецкий», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Анализ проводился с использованием отчетности ПАО «Банк «Кузнецкий», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У.

Прогноз «Стабильный» предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

«Поддержание кредитного рейтинга на уровне - один из этапов на устойчивом пути развития. Банк закрепил свою надежность и показывает стабильные результаты по всем параметрам деятельности, что подтверждает правильность выбранного стратегического курса и открывает новые возможности для развития бизнеса», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) - первое рейтинговое агентство, аккредитованное ЦБ РФ в соответствии с 222-ФЗ. Агентство строит свою деятельность в соответствии с новейшими регулятивными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.

Официальный пресс-релиз опубликован на сайте АКРА.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.