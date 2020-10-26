Банк «Кузнецкий» отмечает 30-летний юбилей

26.10.2020 | 11:32

26 октября банку «Кузнецкий» исполнилось 30 лет. Образованный в 1990 году, он прошел весь путь становления и является ровесником современной банковской системы России.

Благодаря правильно выбранной стратегии, ответственному ведению бизнеса «Кузнецкий» по праву можно назвать надежной, прибыльной, активно развивающейся финансово-кредитной организацией, которая успешно конкурирует на рынке наравне с федеральными банками.

Сегодня региональная сеть формирует 30 структурных подразделений в Пензе и области, Самаре, Чебоксарах, предлагая бизнесу и населению полный спектр современных банковских услуг и качественный сервис.

Надежность и устойчивость банка из года в год подтверждают рейтинговые агентства. Так, в 2020-м агентство АКРА присвоило ему рейтинг кредитоспособности на уровне В+ (RU), прогноз «Стабильный».

В связи с пандемией коронавируса «Кузнецкий» адаптировал свои продукты и услуги, разработал антикризисные меры, одним из первых среди банков в стране подписал соглашения с Минэкономразвития РФ, помогая клиентам оперативно решать финансовые вопросы.

Успехи и достижения банка в непростых условиях 2020 года были отмечены наградой ежегодной международной премии журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов им. П. А. Столыпина «За эффективную реализацию мер государственной поддержки малому и среднему бизнесу в период пандемии».

Банк «Кузнецкий» выражает благодарность своим клиентам, партнерам, акционерам и сотрудникам за плодотворное, взаимовыгодное, надежное сотрудничество и обещает сделать все, чтобы взаимодействие стало еще эффективнее, удобнее и выгоднее.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.