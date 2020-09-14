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Экономика

Пензенским соцработникам заплатят 100 млн за контакты с зараженными

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Пензенской области выделены дополнительные средства на выплаты соцработникам. Деньги переведут из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Согласно документу, подписанному председателем кабмина Михаилом Мишустиным, между регионами распределено почти 1,9 млрд руб. Эти деньги предназначены для сотрудников социальных учреждений (домов престарелых, интернатов для инвалидов), которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска - то есть в течение 14-дневной смены живут в изоляции вместе со своими подопечными.

Величина выплат составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену. Сумма зависит от квалификации сотрудника и от того, находятся ли они в непосредственном контакте с зараженными.

«Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же, как сообщил на заседании Правительства 10 сентября Михаил Мишустин, выплаты продлят еще на месяц, в связи с этим принято решение о дополнительном финансировании», - уточняется в пояснительной записке к распоряжению.

Пензенской области на эти цели дополнительно выделено 96 млн 608 тыс. руб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Инвалиды не могут вызвать специалистов МФЦ на дом для оформления субсидии по квартплате,из-за пандемии. По федеральному закону пролонгация договоров до конца сентября,а что потом?

Выезжали ранее раз в неделю по четвергам. Будет огромный вал заявок и как будут решать эту проблему?

Пенсионеров оставят без субсидий? Обманут на деньги?

Имя: Гость
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