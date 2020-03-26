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Экономика | Банк «Кузнецкий» снизил процентную ставку по ипотеке

26.03.2020|10:58
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Банк «Кузнецкий» предложил своим клиентам новые выгодные условия ипотечного кредитования. Базовая процентная ставка по программам «Стандарт» и «Новостройка» снизилась и составляет 9,5% годовых.

Также по данным программам уменьшился размер первоначального взноса: от 10% - стандартно и от 5% - при наличии сертификата на материнский (семейный) капитал, либо участникам целевых жилищных программ федерального и регионального уровня. Максимальный срок кредита увеличился до 30 лет.

Дополнительные преференции и уменьшение базовой процентной ставки на 0,5% годовых доступны для следующих категорий: госслужащих и работников бюджетных организаций, крупных и значимых предприятий Пензы и области, клиентов, получающих заработную плату на карту банка, индивидуальных предпринимателей, имеющих обороты по счету, а также для заемщиков, размер ипотечного кредита которых превышает 3 млн рублей либо первоначальный взнос составляет 20% и более.

Кредитование возможно с привлечением созаемщиков и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности.

«Мы проделали большую работу и значительно улучшили программы ипотечного кредитования сразу по нескольким пунктам: снизили базовую процентную ставку и размер первоначального взноса, увеличили срок кредита на пять лет и разработали льготные условия для ряда заемщиков. Для нас важно поддержать наших клиентов и сделать банковские продукты еще доступнее», - отметил председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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