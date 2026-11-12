В парке Белинского объяснили наличие Плутона на детской площадке

Наличие Плутона на площадке в виде макета Солнечной системы в парке Белинского не случайность и не ошибка. Об этом сообщили в администрации учреждения, отвечая на замечание пензенца.

«Плутон - крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учета спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца - после 8 планет и Эриды. Как и другие тела Солнечной системы, Плутон образовался из газопылевого облака вместе с другими небесными телами. Его состав - смесь горных пород и льда.

Со дня своего открытия в 1930 году и до 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Плутон входит в состав Солнечной системы, но с 2006 года относится к карликовым планетам и является крупнейшим объектом пояса Койпера», - пояснили в парке.

В учреждении добавили, что в мае 2026 года руководство NASA выразило личную поддержку идеи вернуть Плутону полноценный статус планеты, основываясь на результатах последних исследований. За возвращение Плутону статуса полноценной планеты высказался астронавт и спонсор космических миссий Джаред Айзекман.

Пензенцу, усомнившемуся в необходимости размещать Плутон на макете Солнечной системы, рекомендовали посетить планетарий, где можно подробнее узнать о ее строении.

Детская космическая площадка в парке Белинского была готова к началу сентября. Ее создали в рамках обновления территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Площадка доступна для бесплатного посещения всеми желающими. На ней уложено безопасное резиновое покрытие. У части площадки основание выполнено в виде Солнечной системы с полусферами и изображениями планет. «В ее центре находится электромеханический шар. Он заряжается энергией вращения. Внутри модуля - флешка. На нее загрузили познавательный аудиоматериал для ребятишек», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.