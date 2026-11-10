В регионе отменили традиционный кинофестиваль «Мужская роль»

В этом году в Пензенской области не состоится XVII Международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Об этом сообщается в группе организатора события во «ВКонтакте».

Причина отмены - перенос события из ККЗ «Пенза» (1 600 мест) в Дом офицеров (430 мест). Президента кинофестиваля - киноведа и режиссера Светлану Старостину предупредили об изменениях в начале октября.

«Я поставила в известность об этом членов совета фонда имени Ивана Мозжухина. Было принято решение кинофестиваль в 2026 году не проводить.

По единодушному мнению членов совета, мы не имеем права настолько понижать масштаб международного благотворительного кинопроекта, ставшего за без малого 20 лет по-настоящему народным», - написала Старостина.

По словам организатора, в свое время ККЗ «Пенза» строился в том числе и для проведения кинофестиваля «Мужская роль». Ежегодно десяткам тысяч зрителей в Пензе и области давали возможность бесплатно увидеть лучшие российские игровые, неигровые и анимационные фильмы. Без ККЗ это было бы невозможно.

В 2025 году фестиваль проходил с 26 по 30 ноября. Всего жителям области показали 65 художественных, документальных и анимационных фильмов на 15 киноплощадках.