В Пензе прошел предпремьерный показ фильма «Живая книга»

Во вторник, 3 ноября, в киноконцертном зале «Пенза» состоялся предпремьерный показ фильма «Живая книга» (6+). Съемки прошли в регионе в феврале.

Сюжет строится на приключениях 2 мальчиков, нашедших в доме загадочного старика волшебные книги с ожившими персонажами.

Съемки, монтажно‑тонировочный процесс, графика и анимация выполнены пензенскими специалистами. Продюсером стал Александр Афанасьев. В киносюжете задействованы мост Дружбы, Фонтанная площадь и музей народного творчества.

В картине заняты известный телеведущий Леонид Якубович и стендап-комик Илья Соболев, дебютирует молодая певица и блогер Betsy (Светлана Чертищева). Вместе с профессиональными артистами участие в съемках приняли более 100 пензенских школьников.

Зрители посмотрели фильм за день до его выхода в широкий прокат.