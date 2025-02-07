Перечислены самые ценные археологические находки 2024 года

07.02.2025 | 09:35

Председатель общественного фонда поддержки науки, культуры и образования «Буртас» Владимир Гусынин рассказал о самых ценных с исторической точки зрения находках в Пензенской области в 2024 году.

«В прошлом году мы обследовали памятник золотоордынского времени, там было обнаружено кирпичное сооружение. Необходимо дообследовать этот объект, чтобы выяснить, что же это все-таки такое», - сообщил он на брифинге в правительстве в четверг, 6 февраля.

По словам Гусынина, индивидуальные находки всегда более интересны, именно они выставляются в музеях. Например, удалось отыскать большую коллекцию игрушек - как элитных, фарфоровых, в которые играли дети обеспеченных родителей, так и массовых (свистульки абашевского типа).

«Для нас как для исследователей более интересно то, что при работах на культурном слое города Пензы были обнаружены ранее не фиксировавшиеся фрагменты лепной керамической посуды, которые мы связываем с населением, проживавшим на территории Пензы до русской колонизации, то есть до прихода сюда русских и постройки русских крепостей (до середины XVII века).

При этом интересно то, что с приходом русских эти сосуды остаются, но происходит совмещение технологических процессов: посуду этого типа продолжали лепить, но уже с использованием материалов, которые применяли русские, и с обжигом, который тоже использовало русское население. Такое вот объединение культур», - пояснил Владимир Гусынин.