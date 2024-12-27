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Культура

В музее-усадьбе В. Г. Белинского переоснастили дом купца Антюшина

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В Государственном музее-усадьбе В. Г. Белинского отреставрировали и переоборудовали один из объектов - дом купца Антюшина.

В музее-усадьбе В. Г. Белинского переоснастили дом купца Антюшина

«Для объекта культурного наследия были закуплены и установлены музейные витрины (напольные, вертикальные, полного обзора), модульные стенды, оснащенные развесочной системой и встроенными витринами, подиум для посмертной маски Белинского по индивидуальным размерам, подиум для бюста Белинского, мебель для приема и обслуживания посетителей», - рассказали в региональном минкульте.

В музее-усадьбе В. Г. Белинского переоснастили дом купца Антюшина

Кроме того, появились современные интерактивные экраны, свето-звуковое оборудование, управляемое из аппаратной с пультом, система видеоотображения и видео-конференц-связи.

Чтобы обеспечить благоприятные условия для хранения экспонатов, приобрели климат-системы и осушители воздуха. Для обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья установили гусеничный подъемник.

В музее-усадьбе В. Г. Белинского переоснастили дом купца Антюшина

«Современные решения призваны не отвлечь внимание посетителя, а расставить акценты на экспонатах фондовой коллекции. Безусловно, на экспозицию вернутся мемориальные вещи Виссариона Григорьевича: трость, карандаш, часы. Но также мы представим экспонаты, которые посетители впервые увидят, - работы заслуженного художника РСФСР Бориса Лебедева, которые частично были представлены в составе различных выставок, посвященных критику», - отметила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева.

Усадьба долгое время находилась в удручающем состоянии и давно требовала обновления. В 2021 году Иван Белозерцев, являвшийся тогда губернатором, назвал ее вид позорным. С тех пор ведется поэтапное восстановление объектов.

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Источник — фото областного минкульта
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