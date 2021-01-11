Состояние музея-усадьбы В. Г. Белинского назвали позором

11.01.2021 | 09:27

Музей-усадьба В. Г. Белинского в Белинском районе находится в удручающем состоянии. Это признал губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 11 января.

«В этом году юбилейная дата (210 лет со дня рождения критика. - Прим. ред.). Деньги пока не заложены?» - поинтересовался глава региона у министра культуры и туризма Татьяны Курдовой.

Ее ответ был отрицательным.

«Сегодня-завтра думайте, нервничайте, средства должны быть найдены. Что хотите, то и делайте. Такого позора я не потерплю. Забор деревянный подкосился, котельную, которая давно не работает, надо снести. Ждут, когда губернатор приедет», - возмутился Иван Белозерцев.

Он отметил, что рядом функционируют «Тарханы», открыт музей на железнодорожной станции в Белинском.

«Что мешает нам сделать прекрасный кластер в направлении Каменка - Белинский? Сейчас что там показывать, развалины обшарпанные? С таким подходом никогда у нас не будет средств», - констатировал губернатор.

В апреле 2020 года о проблеме Белозерцеву рассказал один из депутатов регионального Заксобра. Народный избранник пояснил, что решил показать приехавшему в Пензу иногороднему коллеге музей-усадьбу Виссариона Белинского. Он признался, что ему было очень стыдно перед гостем. Тогда выяснилось, что тема губернатору была знакома.

«Проектно-сметная документация уже готовится. Раньше эта работа откладывалась из-за нехватки средств, но теперь будем музей ремонтировать», - пообещал он.