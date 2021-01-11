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Культура

Состояние музея-усадьбы В. Г. Белинского назвали позором

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Музей-усадьба В. Г. Белинского в Белинском районе находится в удручающем состоянии. Это признал губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 11 января.

«В этом году юбилейная дата (210 лет со дня рождения критика. - Прим. ред.). Деньги пока не заложены?» - поинтересовался глава региона у министра культуры и туризма Татьяны Курдовой.

Ее ответ был отрицательным.

«Сегодня-завтра думайте, нервничайте, средства должны быть найдены. Что хотите, то и делайте. Такого позора я не потерплю. Забор деревянный подкосился, котельную, которая давно не работает, надо снести. Ждут, когда губернатор приедет», - возмутился Иван Белозерцев.

Он отметил, что рядом функционируют «Тарханы», открыт музей на железнодорожной станции в Белинском.

«Что мешает нам сделать прекрасный кластер в направлении Каменка - Белинский? Сейчас что там показывать, развалины обшарпанные? С таким подходом никогда у нас не будет средств», - констатировал губернатор.

В апреле 2020 года о проблеме Белозерцеву рассказал один из депутатов регионального Заксобра. Народный избранник пояснил, что решил показать приехавшему в Пензу иногороднему коллеге музей-усадьбу Виссариона Белинского. Он признался, что ему было очень стыдно перед гостем. Тогда выяснилось, что тема губернатору была знакома.

«Проектно-сметная документация уже готовится. Раньше эта работа откладывалась из-за нехватки средств, но теперь будем музей ремонтировать», - пообещал он.

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Гость||

В районе люди то еще остались?, как им живется?

Гость||

Вот и новый год с проблемами, нельзя обижать критика

Гость||

а я теперь уже не верю

Гость||

Гость писал(a):

В районе люди то еще остались?, как им живется?
да как и везде в таких местах. молодежь разбегается, взрослое население вахтовым методом работает везде где только можно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Музей-усадьба В. Г. Белинского в Белинском районе находится в удручающем состоянии. Это признал губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 11 января.
Аэропорт имени В. Г. Белинского тоже не фонтан если честно.

Гость||

Провинция, маленькие городки.. где они в России в хорошем состоянии? Про них забыли, их нет. Есть Москва, Питер и все.

Гость||

А торговый церковный дом там есть или хоть фундамент от него?

Гость||

82% то еще обеспечивают, вон школа в Бессоновке как отличилась, значит есть еще избиратели

Гость||

а на что способна министр.а способна она очки менять.каждые десять минут.когда снимает тв......

Гость||

Гость писал(a):

а на что способна министр.а способна она очки менять.каждые десять минут.когда снимает тв......
Сама себе на уме. Немедленно отправить её работать в Земетчино! Поближе к народу.

Гость||

Гость писал(a):

Может Белинского ещё подгонят
Ты внук Ванги?

Гость||

Постамент с бюстом В. Г. Белинского следует поставить в аэропорту его имени.

Гость||

«Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина заявила, что лечить сельских жителей «нерентабельно». «Медицина теперь сама себя кормит», - добавила она.

Кроме того, Шангина с ухмылкой спросила у селян, зачем им круглосуточный стационар – «переночевать или поесть?»

В Забайкальском крае продолжается оптимизация в системе здравоохранения ради экономии бюджетных средств. 2021 год начался с сокращения больницы, обслуживавшей 4,5 тыс. человек».

Гость||

это ждет и Белинский....

Имя: Гость
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