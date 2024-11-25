Стала известна программа фестиваля «Мужская роль» в Пензе

25.11.2024 | 19:45

Опубликована программа XV Международного кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Все фильмы пензенцы смогут посмотреть бесплатно.

Мероприятие стартует на родине великого киноактера - в Кондоле, в музее братьев Мозжухиных, в среду, 27 ноября. В 13:00 там начнется ретроспективный показ фильмов с участием Ивана Мозжухина, а в 18:30 в рамках церемонии открытия продемонстрируют фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина.

28, 29, 30 ноября, а также 1 декабря кинофестиваль продолжится в Пензе. 28-го числа пензенцы могут прийти в новое здание краеведческого музея (улица Белинского, 8) и посмотреть кинокартины:

- 11:00 - «Русские люди» режиссеров Павла Фаттахутдинова, Светланы Бобровой;

- 12:00 - «Военкоры-3: Он молится на языке Бога» Клима Поплавского;

- 14:00 - «Старое радио» Дмитрия Завильгельского;

- 15:00 - «Петрович. Человек-самолет» Сергея Босенко;

- 18:30 - «Микулай» Ильшата Рахимбая.

29 ноября показы продолжатся в том же здании, начало - в 11:00. Пензенцы увидят фильм «Фронтовой дневник американского офицера» режиссеров Олега Некишева и Ольги Кирий. Далее:

- 12:00 - «Я иду домой» Владимира Рыткова;;

- 14:00 - «И будет музыка. Алексей Бутаков» Елены Зелинской и Дениса Чуваева,

- 15:00 - «Борис Тенин. Актер, остановивший время» Светланы Старостиной;

- 18:30 - «Холодный как мрамор» Азифа Рустамова.

30 ноября показы пройдут в ККЗ «Пенза» (улица Бакунина, 147).

- 11:00 - программа детских анимационных фильмов «Иван Мозжухин на экране»;

- 13:00 - ретроспективный показ фильмов «Иван Мозжухин. Путь актера»;

- 15:30 - «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского;

- 17:30 - «Плакать нельзя» Натальи Назаровой.

1 декабря зрителей приглашают также в ККЗ «Пенза».

- 11:00 - «Суворов. Великое путешествие» режиссера Бориса Черткова;

- 13:00 - «Непослушники» Владимира Котта;

- 15:30 - «9 секунд» Олега Шторма.

В 18:00 состоится церемония закрытия фестиваля, в рамках которой покажут документальную ленту «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Михаила Щедринского.

Попасть на сеансы можно бесплатно - по пригласительным билетам, которые выдадут в залах кинопоказа.