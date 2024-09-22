В Пензе пройдет фестиваль любительских творческих коллективов

22.09.2024 | 14:42

В Пензе проведут большой фестиваль любительских коллективов. Он будет проходить с 6 по 30 октября в Доме народного творчества.

Тема фестиваля - «Культура - это мы!».

«К участию приглашаются действующие в учреждениях культуры театральные, хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, а также духовые оркестры, имеющие звания «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества», - говорится на сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Чтобы принять участие, нужно отправить заявку на почту podnt@list.ru. Задать вопросы можно по телефону 8 (8412) 99-41-82.

Ранее в Бессоновке прошел традиционный фестиваль мордовской культуры «Вастома» («Встреча»). В концертной программе было запланировано участие творческих коллективов из Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей. В качестве специального гостя пригласили арт-фолк-группу «Морденс» из Саранска.