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Культура

В Пензе пройдет фестиваль любительских творческих коллективов

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В Пензе проведут большой фестиваль любительских коллективов. Он будет проходить с 6 по 30 октября в Доме народного творчества.

Тема фестиваля - «Культура - это мы!».

«К участию приглашаются действующие в учреждениях культуры театральные, хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, а также духовые оркестры, имеющие звания «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества», - говорится на сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Чтобы принять участие, нужно отправить заявку на почту podnt@list.ru. Задать вопросы можно по телефону 8 (8412) 99-41-82.

Ранее в Бессоновке прошел традиционный фестиваль мордовской культуры «Вастома» («Встреча»). В концертной программе было запланировано участие творческих коллективов из Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей. В качестве специального гостя пригласили арт-фолк-группу «Морденс» из Саранска.

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