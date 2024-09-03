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Культура

В Бессоновке пройдет праздник мордовской культуры «Вастома»

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В субботу, 14 сентября, в Бессоновке пройдет традиционный фестиваль мордовской культуры «Вастома» («Встреча»).

Праздник состоится на площади перед районным Домом культуры (ул. Центральная, 249).

В 10:00 начнутся мастер-классы по лозоплетению, резьбе по дереву, изготовлению кукол-оберегов, откроется фотовыставка «Мордва Пензенской области». Гости смогут ознакомиться с книжной экспозицией, изделиями народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

На фестивале будут работать фотозоны, игровые площадки и ярмарки национальной кухни.

В 11:00 запланировано торжественное открытие. В концертной программе примут участие мордовские творческие коллективы из Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей.

«Специальный гость праздника - арт-фолк-группа «Морденс» из Саранска Республики Мордовия», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

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