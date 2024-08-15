Памятник Белинскому уберут с постамента на 5 месяцев

15.08.2024 | 11:25

В Пензе памятник В. Г. Белинскому, установленный в сквере напротив областного драматического театра, планируют демонтировать в 2025 году.

Об этом в четверг, 15 августа, во время прямого эфира, организованного ЦУР в соцсети «ВКонтакте», рассказал министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Памятник Белинскому находится в плохом состоянии и нуждается в реставрации, как и пьедестал. Для ремонта и обновления скульптуру необходимо снять.

«Проводится экспертиза сметной стоимости и объемов работ. Соответственно, через короткое время мы получим сводную стоимость проведения ремонтных и реставрационных работ, и далее объем финансирования будет предложен на рассмотрение Пензенской городской думы для включения в бюджет города на очередной финансовый год», - объяснил чиновник.

По словам Понякина, работы ориентировочно продлятся 5 месяцев. Все это время демонтированную скульптуру будут прятать под специальным навесом в сквере, чтобы защитить ее от осадков и вредных воздействий.

Помимо постамента и самого памятника, намерены обновить мемориальную доску, а также клумбу.

Памятник В. Г. Белинскому открыли 10 июля 1954 года, а заложили его в год 100-летия со дня смерти великого критика, в 1948-м. Автором стал известный советский скульптор Евгений Вучетич.