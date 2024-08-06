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Культура

В Пензе планируют на время демонтировать памятник Белинскому

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В Пензе собираются реставрировать памятник В. Г. Белинскому, установленный в сквере напротив областного драмтеатра.

Об этом говорится в акте госэкпертизы, опубликованном на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

Обследование, проведенное специалистами, показало, что техническое состояние объекта неудовлетворительное. Дефекты появились из-за агрессивного климатического воздействия, осадков, естественного износа.

Рекомендовано отремонтировать пьедестал, установить стилобат, привести в порядок облицовочные плиты, избавить скульптуру, а также мемориальную доску от загрязнений.

Согласно акту, на время ремонтно-реставрационных работ памятник Белинскому придется демонтировать. Для скульптуры устроят навес на строительной площадке, чтобы защитить ее от осадков и вредных воздействий.

Помимо постамента, мемориальной доски и самого памятника, предполагается обновить и клумбу. Специалисты проведут рекультивацию почвы, насыплют новый плодородный слой, посадят газон.

Хотят частично заменить и брусчатку по периметру клумбы.

Памятник В. Г. Белинскому открыли 10 июля 1954 года, а заложили его в год 100-летия со дня смерти великого критика, в 1948-м. Автором скульптуры стал Евгений Вучетич.

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