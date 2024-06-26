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Культура

Стало известно, кто приедет на Лермонтовский праздник в «Тарханы»

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В субботу, 13 июля, в «Тарханах» состоится 53-й Всероссийский Лермонтовский праздник, приуроченный к 210-летнему юбилею поэта. Его тему определили строкой Анны Ахматовой: «Лермонтову было подвластно все...»

В музее-заповеднике перечислили почетных гостей, которые обещают приехать. Это поэт, писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков; главный редактор «Литературной газеты», член наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов Максим Замшев; поэт, переводчик, публицист, эссеист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького Геннадий Красников; журналист, режиссер, член Союза писателей России, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач; заслуженный артист РФ Сергей Волчков и обладательница «волшебного вокала», победительница телешоу «Голос» 2012 года на «Первом канале», заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова.

«Впервые в «Тарханах» выступит российский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков», - сообщили в музее.

В программе праздника - церемония возложения цветов к могиле Михаила Лермонтова, творческая встреча с почетными гостями, вручение Всероссийских премий имени М. Ю. Лермонтова (лауреаты примут участие в специальной пресс-конференции), чтение стихов, в том числе на иностранных языках.

На территории музея откроются 15 интерактивных площадок, будут проводиться мастер-классы. «Усадебное пространство наполнится чарующими звуками скрипки, оригинальными напевами шотландской волынки, песенной программой в исполнении народных ансамблей», - добавили в «Тарханах».

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