Сетевое издание|18+|Суббота|1 июл 2023|18:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Дождь не помешал гостям «Тархан» отметить Лермонтовский праздник

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 1 июля, в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в 52-й раз прошел Лермонтовский праздник, собравший сотни гостей.

Как обычно, в «Тарханы» приехали многие известные россияне - писатель Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, а также Анна Пугач-Дементьева - супруга поэта Андрея Дементьева, которому в этом году исполнилось бы 95 лет.

По традиции мероприятие началось с возложения цветов к могиле русского классика. Возглавил его, как и в прошлые годы, почетный караул. После троекратного удара колокола колонна двинулась к месту упокоения Михаила Лермонтова, проведшего в «Тарханах» детские годы.

Даже дождь, то начинавшийся, то прекращавшийся, не испортил собравшимся настроения. Гости «Тархан» знакомились с экспозициями, а в 9:30 началась работа интерактивных площадок.

Участники праздника могли сыграть в шахматы, послушать выступление ансамблей «Премьера» и «Казачья застава», осмотреть экспозицию «Музейный квартал», посмотреть на сенокос и даже поучаствовать в конкурсе вязания снопов, запрячь и распрячь лошадь, а также поработать на гончарном круге, слепить игрушку и почитать стихи.

Нашлось в усадьбе место и для игр лермонтовского времени, и для конной карусели.

В 12:30 в Зеленом театре началась творческая встреча с поэтами, писателями, артистами. Многие зрители присоединились к постоянному гостю Лермонтовского праздника Сергею Маховикову, когда он пел «С чего начинается Родина». От дождевых струй артиста спасал навес сцены, а зрителей - зонтики и плащи, но никто не расходился.

В исполнении Маховикова также прозвучали «Вернулся я на родину» и «Молитва Франсуа Вийона» Булата Окуджавы. Аплодисментами встречали выступления народного артиста России Олега Погудина и известной певицы Зары. В память об Андрее Дементьеве, который много лет приезжал в «Тарханы», со сцены прозвучали его строки.

Традиционно на празднике вручается премия имени Михаила Лермонтова. В этом году ее получили зареченка Татьяна Авдеева, Николай Лукьянович из Зеленограда Московской области, жительница Ульяновска Татьяна Филатова и творческая группа сотрудников Пензенской областной библиотеки для детей и юношества.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте