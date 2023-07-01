Дождь не помешал гостям «Тархан» отметить Лермонтовский праздник

01.07.2023 | 15:54

В субботу, 1 июля, в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в 52-й раз прошел Лермонтовский праздник, собравший сотни гостей.

Как обычно, в «Тарханы» приехали многие известные россияне - писатель Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, а также Анна Пугач-Дементьева - супруга поэта Андрея Дементьева, которому в этом году исполнилось бы 95 лет.

По традиции мероприятие началось с возложения цветов к могиле русского классика. Возглавил его, как и в прошлые годы, почетный караул. После троекратного удара колокола колонна двинулась к месту упокоения Михаила Лермонтова, проведшего в «Тарханах» детские годы.

Даже дождь, то начинавшийся, то прекращавшийся, не испортил собравшимся настроения. Гости «Тархан» знакомились с экспозициями, а в 9:30 началась работа интерактивных площадок.

Участники праздника могли сыграть в шахматы, послушать выступление ансамблей «Премьера» и «Казачья застава», осмотреть экспозицию «Музейный квартал», посмотреть на сенокос и даже поучаствовать в конкурсе вязания снопов, запрячь и распрячь лошадь, а также поработать на гончарном круге, слепить игрушку и почитать стихи.

Нашлось в усадьбе место и для игр лермонтовского времени, и для конной карусели.

В 12:30 в Зеленом театре началась творческая встреча с поэтами, писателями, артистами. Многие зрители присоединились к постоянному гостю Лермонтовского праздника Сергею Маховикову, когда он пел «С чего начинается Родина». От дождевых струй артиста спасал навес сцены, а зрителей - зонтики и плащи, но никто не расходился.

В исполнении Маховикова также прозвучали «Вернулся я на родину» и «Молитва Франсуа Вийона» Булата Окуджавы. Аплодисментами встречали выступления народного артиста России Олега Погудина и известной певицы Зары. В память об Андрее Дементьеве, который много лет приезжал в «Тарханы», со сцены прозвучали его строки.

Традиционно на празднике вручается премия имени Михаила Лермонтова. В этом году ее получили зареченка Татьяна Авдеева, Николай Лукьянович из Зеленограда Московской области, жительница Ульяновска Татьяна Филатова и творческая группа сотрудников Пензенской областной библиотеки для детей и юношества.