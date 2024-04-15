В центре Пензы хотят восстановить мозаичное панно

15.04.2024 | 13:17

Чтобы восстановить мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского, 1а, закупили почти 250 кг смальты - небольших кусочков цветного непрозрачного стекла. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

«Изображение восстанавливается методом обратного набора. Рисунок выкладывается лицевой стороной вниз, потом заливается клеевым составом и закрепляется на сетку, а после размещается на панель размером метр на 70 сантиметров. Восемь таких панелей общей площадью около шести квадратных метров смонтируем на место пустующих участков панно», - описал процесс глава города.

Реставрацией занимается художник-керамист Игорь Митяев. В работе он опирается на старые фотографии панно. Полностью закончить процесс собираются к концу апреля.

«А после майских праздников начнем готовиться к работе над следующим объектом. Это панно «Кандиевское восстание», расположенное на улице Московской», - указал Александр Басенко.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первым в Пензе. Его завершили в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством», выполнили преподаватели пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых мастеров В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева. Высота панно - 15 метров, ширина - 12. Рисунок создан из кусочков стекла размером не больше 3-4 см.