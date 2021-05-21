В Пензе начало разрушаться мозаичное панно с В. И. Лениным

В Пензе повредили мозаичное панно, украшающее торец пятиэтажки на улице Карпинского. О произошедшем сообщили в четверг, 20 мая, представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Фото и видео активисты опубликовали во «ВКонтакте».
«Какое-то безумие происходит с памятниками в Пензе. Стало известно о том, что начали демонтировать мозаику на улице Карпинского, возле памятника Победы. Вот такой кусок. Неизвестно кто, неизвестно зачем - буквально несколько часов назад сшибли и скинули вот сюда. Кто эти безумцы и зачем они это делают, неясно», - пояснил автор ролика.
«Неизвестные на вышке приехали, отбили часть мозаики и уехали. В справочной управляющей компании сообщили, что никаких работ на сегодня не запланировано», - уточнили градозащитники.
В комментариях дизайнер Яков Солуданов указал, что панно начало разрушаться как минимум несколько недель назад. Он прикрепил фото, на котором видны повреждения, и добавил, что снимок был сделан в День Победы.
«Был на 9 Мая. Под ногами - кусочки мозаики. Смотрю вверх: точно, отлетела. Думаю, сама разрушается потихоньку», - поделился Солуданов.
Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первой такой работой для Пензы. Его завершили в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством», выполнили преподаватели Пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых художников В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева.
Батюшки, всё рушится.Крышу делали теперь.Единственное, что то хорошее в городе и то в порядке содержать не могут .