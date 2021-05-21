Культура

В Пензе начало разрушаться мозаичное панно с В. И. Лениным

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В Пензе повредили мозаичное панно, украшающее торец пятиэтажки на улице Карпинского. О произошедшем сообщили в четверг, 20 мая, представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Фото и видео активисты опубликовали во «ВКонтакте».

«Какое-то безумие происходит с памятниками в Пензе. Стало известно о том, что начали демонтировать мозаику на улице Карпинского, возле памятника Победы. Вот такой кусок. Неизвестно кто, неизвестно зачем - буквально несколько часов назад сшибли и скинули вот сюда. Кто эти безумцы и зачем они это делают, неясно», - пояснил автор ролика.

«Неизвестные на вышке приехали, отбили часть мозаики и уехали. В справочной управляющей компании сообщили, что никаких работ на сегодня не запланировано», - уточнили градозащитники.

В комментариях дизайнер Яков Солуданов указал, что панно начало разрушаться как минимум несколько недель назад. Он прикрепил фото, на котором видны повреждения, и добавил, что снимок был сделан в День Победы.

«Был на 9 Мая. Под ногами - кусочки мозаики. Смотрю вверх: точно, отлетела. Думаю, сама разрушается потихоньку», - поделился Солуданов.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первой такой работой для Пензы. Его завершили в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством», выполнили преподаватели Пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых художников В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева.

Источник — фото vk.com/voopik_pnz, видео vk.com/club166409530
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Гость||

Батюшки, всё рушится.Крышу делали теперь.Единственное, что то хорошее в городе и то в порядке содержать не могут .

Гость||

Просто так ни кто ни чего не делает. Кому то выгодно уничтожить свидетельство о СССР. Это не вандализм это направленное уничтожение. Кто видел как приезжали и ломали почему сразу не вызвали полицию?

Гость||

Декоммунизация

Гость||

Живы ли авторы панно?

Гость||

Наверное не сам по себе. Кто то хочет святого Николая Кровавого вместо него повесить

Гость||

Гость писал(a):

святого Николая Кровавого вместо него повесить
архисвятого

Гость||

Иодынис и Скоробогатова умерли, про остальных не знаю.

Гость||

Если в городе ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ давно решено выкинуть Стелу героям ВОВ и Труда с Советской площади,а поставить памятник придурковатому царю(любимцу попов) по кличке Тишайший,то о чём ещё можно говорить.

О патриотизме молодого поколения к 9 мая ?

Гость||

В головах точно безумие, помнить надо миллионы жертв режима который Ленин в России организовал, а кого то заботит память о Ленине.

Гость||

ДЫРЯВЫЙ ИВАН-КОНЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА,ВОТ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО ИСКУССТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА В ПЕНЗЕ? ЗАПАДНЫЕ ЭМИССАРЫ ХОРОШО ПЛАТЯТ ЗА ЧЕРНУХУ,РАЗЛАГАЮЩУЮ КУЛЬТУРНЫЙ КОД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ?

Гость||

Гость писал(а):

> Просто так ни кто ни чего не делает. Кому то выгодно уничтожить

> свидетельство о СССР. Это не вандализм это направленное уничтожение. Кто

> видел как приезжали и ломали почему сразу не вызвали полицию?

===============================================

Может вам и неприятно лишаться привычного гламура, но в СССР такие уличные произведения был лишь пропагандой якобы высшего уровня жизни населения страны. Это вовсе не история и не произведение искусства. Это всё лишь ЛЖЕ.

Гость||

Мельниченко ща всем люлей раздаст. Он как историк не потерпит вандализма над историей СССР!

Гость||

Гость писал(a):

В головах точно безумие
Помолись и не лезь с поповской пропагандой. Тебя в какой стране учили на халяву?

Гость||

Гость писал(а):

> ДЫРЯВЫЙ ИВАН-КОНЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА,ВОТ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

> ПЕНЗЕНСКОГО ИСКУССТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА В

> ПЕНЗЕ? ЗАПАДНЫЕ ЭМИССАРЫ ХОРОШО ПЛАТЯТ ЗА ЧЕРНУХУ,РАЗЛАГАЮЩУЮ КУЛЬТУРНЫЙ

> КОД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ?

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Культурный код на Фонтане разрушил своей мозаикой тот же покойный скульптор Иодынис по заказу вторсека Мясникова. Это хамский мужик с дубиной, крушащий культурные ценности России - храмы и просвещённый народ. А дырявый конь Ткача продолжил его дело.

Гость||

Гость писал(a):

Помолись и не лезь с поповской пропагандой. Тебя в какой стране учили на халяву?
Ага, только в совке учили народ, весь остальной мир читать-писать не умел. Уймись уж, жертва совковой лоботомии.

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Имя: Гость
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