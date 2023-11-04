Кузнечане приобщились к культуре, помахав молотом

В пятницу, 3 ноября, жители Кузнецка смогли примерить на себя необычную роль и побыть помощниками мастера ковки металла.
Как пояснили в пресс-службе администрации, традиция, история и культура города неразрывно связаны с кузнечным делом. Ему и была посвящена «Ночь искусств» в музее «Кузнецкое подворье».
На интерактивной экскурсии мастер Федор и его дочь рассказали о быте и о тонкостях ремесла.
На мастер-шоу «Кузнечная магия» с участием коваля Юрия Фадеева все желающие попробовали свои силы в роли подручных.
В Пензе акция «Ночь искусств» пройдет в субботу, 4 ноября. Ознакомиться с афишей и выбрать учреждение культуры для посещения можно здесь.
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