18.09.2023 | 10:34

На улице Московской в Пензе появился новый арт-объект. Он посвящен русскому поэту-имажинисту, прозаику и драматургу Анатолию Мариенгофу, со дня рождения которого летом исполнилось 126 лет.

Анатолий Борисович прожил в Пензе несколько лет. В 1913 году, после смерти жены, отец Мариенгофа получил предложение от английского акционерного общества «Граммофон» стать его представителем в Пензе и переехал сюда из Нижнего Новгорода с детьми - 16-летним сыном и дочерью Руфиной.

Здесь Анатолий учился в частной гимназии С. А. Пономарева. Здание сохранилось до сих пор, это дом на Московской, 34. Именно там и появился арт-объект.

На пешеходной дорожке теперь стоит белая скамейка со столиками, на одном из них - раскрытая книга.

На левой ее странице - цитата из модернистского романа Мариенгофа «Циники»: «Каждый из нас придумывает свою жизнь, свою любовь и даже самого себя». На правой - профиль поэта.

Как пензенцы оценят композицию, покажет время. В любом случае у горожан появилась еще одна возможность лишний раз вспомнить о друге Сергея Есенина.