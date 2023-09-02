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Культура

В Пензе возобновляются экскурсии по лермонтовским местам

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С 4 сентября по 15 октября в Пензе вновь будут проходить литературные променады «По тропинкам Лермонтова».

Ранее такие прогулки проводились в течение всего июня. Теперь их решили возобновить.

Лермонтовские экскурсии проводит редактор журнала «Сура» Надежда Никулаенкова.

Акция приурочена ко дню рождения М. Ю. Лермонтова и проводится при поддержке Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

«Прогулка будет проводиться по мере формирования группы. Уточнить детали можно по телефону 8 (902) 205-27-92», - сообщается на странице «Туризм в Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

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