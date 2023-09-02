В Пензе возобновляются экскурсии по лермонтовским местам

02.09.2023 | 15:00

С 4 сентября по 15 октября в Пензе вновь будут проходить литературные променады «По тропинкам Лермонтова».

Ранее такие прогулки проводились в течение всего июня. Теперь их решили возобновить.

Лермонтовские экскурсии проводит редактор журнала «Сура» Надежда Никулаенкова.

Акция приурочена ко дню рождения М. Ю. Лермонтова и проводится при поддержке Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

«Прогулка будет проводиться по мере формирования группы. Уточнить детали можно по телефону 8 (902) 205-27-92», - сообщается на странице «Туризм в Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».